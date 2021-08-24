ПСЖ получил официальное предложение от Реала по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Goal.

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Мадридцы готовы были заплатить парижанам за 22-летнюю звезду космические 160 млн евро, но в лагере вице-чемпиона Франции хладнокровно ответили отказом. Стоит отметить, что ПСЖ рискует бесплатно потерять Килиана через год, ведь его контракт рассчитан только до лета 2022-го.

Напомним, в 2018 году парижане заплатили Монако за Мбаппе 145 млн евро.

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