ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару – Реал и Ювентус ждут своего шанса

Французский гранд хочет продать свою звезду на максимально выгодных для себя условиях.

Первое предложение Барселоны за бразильца не устроило ПСЖ, информирует Le Parisien.

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Каталонцы не имеют свободных средств, чтобы осуществить полноценный переход форварда этим летом, поэтому предложили французскому гранду вариант с арендой. ПСЖ готов согласиться, но на своих условиях – 250 млн евро с гарантией выкупа следующим летом. Барселона пока предложила только 150 млн, которые даже близко не устроили руководителей ПСЖ. Клубы продолжат переговоры в ближайшие дни.

Если Барселона не найдет компромисс с ПСЖ, то за Неймара готовы побороться Реал и Ювентус. Туринцы могут предложить чемпионам Франции Пауло Дибалу, чтобы уменьшить сумму трансфера бразильского форварда.

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