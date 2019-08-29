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ПСЖ отклонил очередное невероятное предложение Барселоны по Неймару – трансфер все еще может состояться

17:20 56 Читати українською
ПСЖ отклонил очередное невероятное предложение Барселоны по Неймару – трансфер все еще может состояться
Неймар / Globo

Барселона и ПСЖ продолжают переговоры по трансферу Неймара. Пока консенсуса не наблюдается, но вероятность перехода все еще существует.

Хосеп Мария Бартомеу и Нассер Аль-Хелаифи (президенты Барселоны и ПСЖ соответственно) встретились сегодня в Монако перед жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.

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Руководители обоих клубов успели обсудить сагу с переходом Неймара, однако не пришли к согласию. ПСЖ отклонил предложение Барселоны в размере 130 млн евро и трех игроков – Тодибо, Ракитича и Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Впрочем, как отмечает издание, это не означает завершение переговоров. Диалог между клубами будет продолжаться и, вероятно, к вечеру 2 сентября (а именно тогда закроется трансферное окно) Неймар все же вернется в Испанию.

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