Потенциальный бартер Барселоны и ПСЖ не состоится. Усман Дембеле не станет игроком французского клуба в текущее трансферное окно.

Сегодня, 31 января, появилась информация о переговорах клубов касательно перехода 24-летнего француза. В обратном направлении мог переехать Хуан Бернат, а ПСЖ готов был отпустить еще и Анхеля Ди Марию и Мауро Икарди. Кто-то из этой троицы имел шанс стать частью сделки.

Барселона и ПСЖ готовят громкий обмен с участием Дембеле

Впрочем, договориться клубам не удалось. ПСЖ решил не подписывать новых футболистов, особенно в линию атаки. В распоряжении Маурисио Почеттино и так есть ряд звездных исполнителей во главе с Месси, Неймаром и Мбаппе. Соответственно, парижский клуб отказался от Усмана Дембеле. Теперь форвард может присоединиться к ПСЖ разве что летом, сообщает Le Parisien.

Ранее француз отказался подписывать новый контракт с Барселоной. Не исключено, что до завершения сезона Дембеле больше не сыграет ни одного матча за "сине-гранатовых".

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