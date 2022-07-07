ПСЖ отдал защитника французской молодежки в аренду, переподписав контракт
7 июля 10:22 - Читати українською
Правый защитник Колин Дагба попытается набраться игрового опыта в Страсбуре.
ПСЖ отпустил Дагба в Страсбург на правах аренды, сообщает официальный сайт парижан. Колин проведет в Эльзасе следующий сезон и поборется с командой за еврокубки.
ПСЖ презентовал нового главного тренера через час после прощания с Почеттино
Перед трансфером Дагба продлил контракт с ПСЖ на 3 года. Таким образом, парижский суперклуб дает шанс игроку молодежной сборной Франции еще раз побороться за основу.
23-летний Дагба уже успел выиграть из ПСЖ три чемпионства и несколько кубков, однако после появления в команде Хакими вообще не получает игрового времени на правом фланге обороны.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter