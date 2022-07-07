ПСЖ отпустил Дагба в Страсбург на правах аренды, сообщает официальный сайт парижан. Колин проведет в Эльзасе следующий сезон и поборется с командой за еврокубки.

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Перед трансфером Дагба продлил контракт с ПСЖ на 3 года. Таким образом, парижский суперклуб дает шанс игроку молодежной сборной Франции еще раз побороться за основу.

23-летний Дагба уже успел выиграть из ПСЖ три чемпионства и несколько кубков, однако после появления в команде Хакими вообще не получает игрового времени на правом фланге обороны.