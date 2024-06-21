Французский центрбек, которому всего 18 лет, провоцирует настоящую битву между топ-клубами. За право подписать Йоро соревнуются Реал Мадрид, ПСЖ и Ливерпуль.

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Несмотря на желание самого игрока отправиться в столицу Испании, ПСЖ не оставляет попыток убедить его выбрать Париж. В последние дни парижский клуб отчаянно пытается сорвать трансфер в Реал, сообщает Фабрицио Романо. Мадрид понимает, что на его стороне выбор футболиста, и не спешит с оформлением сделки.

Напомним, что Лени Йоро дебютировал за первую команду Лилля в 2022 году под руководством Паулу Фонсеки. Всего за "догов" сыграл в 60 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

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