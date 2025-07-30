ПСЖ освобождает место для Забарного – продажа защитника в самом разгаре
30 июля 23:41 - Читати українською
Центральный защитник Милан Шкриньяр переходит из ПСЖ в Фенербахче.
Фенербахче в своих соцсетях опубликовал фото с изображением Шкриньяра. Милан приехал в Стамбул, чтобы продолжить переговоры о трансфере в "канарейки" и пройти медицинское обследование.
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Ранее в СМИ сообщалось о желании Фенербахче выкупить защитника из ПСЖ – словак провел вторую часть сезона 2024/25 в Стамбуле на правах аренды. По неофициальной информации ПСЖ получит за этот трансфер 7 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов.
Шкриньяр подпишет четырехлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро. Ожидается, что на его место ПСЖ выкупит у Борнмута Илью Забарного.
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