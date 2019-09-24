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ПСЖ остался без трех ключевых форвардов перед матчем против Реймса

22:24 63 Читати українською
ПСЖ остался без трех ключевых форвардов перед матчем против Реймса
Кавани, Мбаппе и Неймар / Фото ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Тухель оценил кадровую ситуацию в команде перед матчем 7-го тура Лиги 1 против Реймса.

 

"Мбаппе, Кавани, Икарди, Керер, Дракслер и Колин не сыграют против Реймса.

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Нулевого риска не существует. Мы с медицинским персоналом приняли решение не рисковать здоровьем Килиана. Ему нужно еще немного потренироваться", – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Напомним, в обойму Тухеля вернулся Неймар который пропустил стартовые 4 туры из-за неопределенности со своим будущим, игрок хотел покинуть парижан.

После 6-ти туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 15 очков.

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ - Реймс Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Мауро Икарди Мауро Икарди Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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