ПСЖ остался без трех ключевых форвардов перед матчем против Реймса

Главный тренер ПСЖ Тухель оценил кадровую ситуацию в команде перед матчем 7-го тура Лиги 1 против Реймса.

"Мбаппе, Кавани, Икарди, Керер, Дракслер и Колин не сыграют против Реймса.

Неймар снова пострадал от фанатов ПСЖ – бразильца забросали разным мусором прямо на поле

Нулевого риска не существует. Мы с медицинским персоналом приняли решение не рисковать здоровьем Килиана. Ему нужно еще немного потренироваться", – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Напомним, в обойму Тухеля вернулся Неймар который пропустил стартовые 4 туры из-за неопределенности со своим будущим, игрок хотел покинуть парижан.

После 6-ти туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 15 очков.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду