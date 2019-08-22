ПСЖ оштрафован за оскорбительные баннеры фанов против Неймара

Чемпион Франции вынужден выплатить штраф за неподобающее поведение собственных болельщиков в первом туре Лиги 1.

ПСЖ начал чемпионат Франции с разгрома Нима, однако имеет неприятности по итогам этого поединка. Дело в том, что во время матча фаны ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара, за которые клуб оштрафован на 2 тысячи евро, информирует Дисциплинарный комитет Лиги 1.

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Болельщики на Парк-де-Пренс призвали бразильца покинуть клуб, выражали отвращение из-за его нытья в Париже и оскорбляли мать футболиста. Сумма наказания мизерная, но сам инцидент подливает масла в огонь.

Напомним, что ПСЖ уже отклонил предложения Барселоны, Реала и Ювентуса по трансферу Неймара.

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