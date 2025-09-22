Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выбрал список игроков, которые смогут сыграть в перенесенном матче 5-го тура Лиги 1 против Марселя.

В заявку ПСЖ на игру с Марселем попали 19 игроков, среди них и Илья Забарный, сообщает пресс-служба парижан. Стоит добавить, что Усман Дембеле (один из главных претендентов на "Золотой мяч-2025") и Дезире Дуэ не попали в список из-за повреждений.

Луис Энрике ошеломил решением по Забарному – французские СМИ об основе ПСЖ на матч с Марселем

Голкиперы: Шевалье, Сафонов, Ренату Марин.

Защитники: Хакими, Беральдо, Маркиньос, Забарный, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Пачо, Камара.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Маюлю.

Нападающие: Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Мбайе.

Напомним, матч Марсель – ПСЖ состоится уже сегодня, начало в 21:00 по киевскому времени. Параллельно начнется церемония вручения "Золотого мяча-2025".

