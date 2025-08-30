Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками, которые сыграют в третьем туре Лиги 1 против Тулузы.

ПСЖ объявил стартовый состав, который выйдет на игру против Тулузы в третьем туре Лиги 1.

Место в основном составе нашлось и украинцу Илье Забарному, который в этой игре выходит в защите вместе с Беральдо. Отметим, что это второе появление украинского оборонца в составе ПСЖ. Официальный дебют состоялся в матче 1-го тура Лиги 1 против Нанта.

Стартовые составы:

Тулуза: Рест, Николайсен, Крессвелл, Маккензи, Сидибе, Сауэр, Кассерес, Метали, Деннум, Магри, Гбоо

ПСЖ: Шевалье, Хакими, Забарный, Беральдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Барколя

Напомним, матч Тулуза – ПСЖ запланирован на субботу, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по киевскому времени.

