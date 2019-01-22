ПСЖ определился с потенциальными заменами Неймару и Мбаппе, если форварды покинут клуб

Представители ПСЖ готовят план Б, если команду покинут ключевые нападающие.

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн является основной целью парижского клуба, сообщает AS.

Клаусула нападающего составляет 200 млн евро, но парижане готовы к таким расходам.

Отец Неймара отреагировал на слухи о желании форварда вернуться в Барселону

Вторым вариантом для столичного клуба является нападающий Реала Карим Бензема. По информации издания, со "сливочными" договориться будет сложнее.

Такие трансферы вполне вероятны, если парижский клуб покинут Килиан Мбаппе или Неймар. К 20-летнему французу проявляет интерес Реал, а бразилец хочет вернуться в Барселону.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті