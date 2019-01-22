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ПСЖ определился с потенциальными заменами Неймару и Мбаппе, если форварды покинут клуб

22 января 16:50 742 Читати українською
ПСЖ определился с потенциальными заменами Неймару и Мбаппе, если форварды покинут клуб
Карим Бензема и Антуан Гризманн / Фото Chema Rey

Представители ПСЖ готовят план Б, если команду покинут ключевые нападающие.

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн является основной целью парижского клуба, сообщает AS.

Клаусула нападающего составляет 200 млн евро, но парижане готовы к таким расходам.

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Вторым вариантом для столичного клуба является нападающий Реала Карим Бензема. По информации издания, со "сливочными" договориться будет сложнее.

Такие трансферы вполне вероятны, если парижский клуб покинут Килиан Мбаппе или Неймар. К 20-летнему французу проявляет интерес Реал, а бразилец хочет вернуться в Барселону.

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