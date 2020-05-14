ПСЖ определился с будущим Тухеля – Леонардо вел переговоры с именитыми итальянцами

Руководство французского Пари Сен-Жермен приняло решение относительно дальнейшего сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Немецкий специалист продолжит работу с парижанами, сообщает Sport Bild.

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Боссов ПСЖ устраивают результаты ПСЖ в сезоне 2019/20. Французский гранд под руководством Тухеля досрочно стал чемпионом страны и сыграет в финалах местных кубков, а также летом продолжит борьбу за кубок Лиги чемпионов со стадии 1/4 финала. Кроме того, "красно-синие" не хотят платить 10 млн евро неустойки тренеру в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее ПСЖ рассматривал вариант с приглашением нового тренера перед стартом следующего сезона. Спортивный директор парижан Леонардо вел переговоры с экс-наставником туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри и нынешним тренером римского Лацио Симоне Индзаги. Теперь работа функционера в этом направлении свернута.

К слову, Томас Тухель возглавил ПСЖ в мае 2018 года. Ранее он работал с дортмундской Боруссией, Майнцем и дублем Аугсбурга.

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