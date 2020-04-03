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ПСЖ определился с будущим Икарди

12:53 71 Читати українською
ПСЖ определился с будущим Икарди
Икарди и Кавани / AFP

Французский Пари Сен-Жермен и арендованный форвард Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому Интеру, определились относительно дальнейшего сотрудничества.

Парижане не будет выкупать контракт аргентинского нападающего. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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По его информации, Икарди, а также его возлюбленная и агент Ванда Нара провели встречу со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Во время нее форвард заявил о желании вернуться в Италию. Как следствие, французский гранд свернул все контакты с Интером относительно покупки 27-летнего аргентинца. Однако, на Джузеппе Меацца, очевидно, Икарди не будет играть. Из-за конфликта с боссами клуба и тифози он может оказаться в Ювентусе или Наполи.

В сезоне 2019/20 Мауро Икарди провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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