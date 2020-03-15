ПСЖ определился относительно будущего Мбаппе

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"Я зрозумів, що попереду в нас великі проблеми": блискавичні тренерські відставки по-бразильськи
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Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантиніМир — 14 март 772
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Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИЕвро-2020 — 14 март 657
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Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 14 март 704
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Бундеслига официально объявила об остановке чемпионатаГермания — 13 март 332