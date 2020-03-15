ПСЖ определился относительно будущего Мбаппе

Скорее всего, Килиан Мбаппе продолжит защищать цвета парижан и в следующем сезоне.

ПСЖ решил летом продать Неймара, но зато сохранить своего таланта Килиана Мбаппе, сообщает ESPN со ссылкой на спортивного директора клуба Леонардо.

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В парижском клубе будут отклонять все предложения по 21-летнему французу независимо от цены. По информации СМИ, на Килиана активно охотится мадридский Реал.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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