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ПСЖ определился относительно будущего Мбаппе

07:30 157 Читати українською
ПСЖ определился относительно будущего Мбаппе
Килиан Мбаппе и Томас Тухель / Фото AFP

Скорее всего, Килиан Мбаппе продолжит защищать цвета парижан и в следующем сезоне.

ПСЖ решил летом продать Неймара, но зато сохранить своего таланта Килиана Мбаппе, сообщает ESPN со ссылкой на спортивного директора клуба Леонардо.

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В парижском клубе будут отклонять все предложения по 21-летнему французу независимо от цены. По информации СМИ, на Килиана активно охотится мадридский Реал.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 20 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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