Луис Энрике сохранит должность главного тренера ПСЖ, если команда не сможет решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом информирует L'Equipe. Согласно источнику, боссы ПСЖ строят клуб "на долгосрочную перспективу и больше не реагируют на краткосрочные неудачи".

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Сообщается, что руководство ПСЖ хочет позволить Луису Энрике реализовать свой проект. В стане парижан верят в способность галисийского тренера выиграть для ПСЖ Лигу чемпионов в будущем.

Если кто и будет считаться виновником провала ПСЖ, так это советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Некоторые его решения считаются очень спорными.

В среду, 13 декабря, ПСЖ сыграет на выезде с дортмундской Боруссией в рамках 6 тура группового этапа ЛЧ. Лишь победа в этой встрече гарантирует команде Луиса Энрике выход в плей-офф турнира, но при благоприятных обстоятельствах парижане могут как в случае ничьей, так и в случае поражения.

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