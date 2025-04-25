ПСЖ принимал Ниццу (1:3) в 31-м туре Лиги 1. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Франция, 31-й тур

ПСЖ – Ницца – 1:3

Голы: Руис, 41 – Сансон, 34, 46, Ндаишимие, 70

Во Франции фанаты сорвали дерби – арбитру разбили голову до крови, несмотря на лояльное судейство

Ницца борется за прямую путевку в Лигу чемпионов, поэтому в отличие от парижан, "орлятам" нужна была победа. Сансон открыл счет на 34 минуте, но ПСЖ очень быстро восстановил равновесие.

После перерыва, Морган оформил дубль, забив фантастический гол боковыми ножницами после передачи с фланга от Клосса. Третий гол в ворота парижан влетел неожиданно. Ндаишимие забыли прикрыть защитники ПСЖ во время подачи стандарта. В итоге Ницца выиграла 3:1.

Команда Луиса Энрике впервые проиграла в Лиге 1 в текущем сезоне. Беспроигрышная серия парижан длилась в чемпионате Франции 30 матчей.

"Я не бив суддю": Фонсека – про свою 9-місячну дискваліфікацію і відмінність арбітрів в Україні та Франції