ПСЖ не смог переиграть на выезде Страсбур (1:2) в 32 туре Лиги 1. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 32-й тур

Страсбур – ПСЖ – 2:1

Голы: Эрнандес, 20 (аг), Лемаршаль, 45+3 – Барколя, 46

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ПСЖ мысленно уже в матче против Арсенала. Учитывая, что все вопросы по чемпионству команда Луиса Энрике закрыла, то парижане могут позволить себе играть вторым составом.

Против эльзасцев ротация была значительная и даже нашлось место дебютанту. Тапе-Кобрисса впервые сыграл в Лиге 1 за ПСЖ. Лукас Эрнандес, который очень мало играет после возвращения из лазарета, свой шанс упустил забив в собственные. Еще в первом тайме Страсбур нашел возможность для второго гола. После перерыва Барколя сыграл один матч, но на большее ПСЖ не смог.

Страсбур поднялся на четвертую строчку с 57 баллами и уже в шаге от зоны Лиги чемпионов. Эльзасцы – открытие этого сезона во Франции. Что касается Эдуарда Соболя, то он в очередной раз не получил игровых минут.

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