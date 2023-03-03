Французский столичный гранд уступил немцам в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 8 марта, но в нем не сыграет бразильская суперзвезда.

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"Неймар не будет доступен для нас в двух следующих матчах. Я не могу сказать, что его отсутствие незначительно, оно негативно для нас", – заявил Кристоф Гальтье на пресс-конференции. В понедельник запланированы дополнительные медицинские тесты.

Напомним, 31-летний бразилец получил травму связок голеностопного сустава в матче против Лилля 19 февраля, из-за чего уже пропустил дуэль против Марселя Руслана Малиновского (3:0). Помимо поединка с Баварией, Неймар пропустит и завтрашнюю встречу с Нантом в Лиге 1.

Всего в активе нападающего 29 матчей в футболке ПСЖ в сезоне, 18 голов и 17 результативных передач.

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