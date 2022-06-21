"Я люблю Зидана, он был фантастическим игроком невероятного класса. Он также был уникальным тренером с тремя титулами Лиги чемпионов. Но я вам скажу одно: мы никогда не разговаривали с ним прямо или косвенно. Им интересуются многие клубы, несколько национальных сборных, но мы с ним никогда не разговаривали.

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Насчет Галтье мы тоже пока не договорились. У нас есть список тренеров, ведем переговоры с Ниццей, это не секрет. Надеюсь, мы скоро договоримся, но я уважаю Ниццу и ее президента Ривера, каждый отстаивает свои интересы. Мы просто выбрали другой вариант. Мы выбрали тренера, который лучше подойдет для того, что хотим запустить. Я здесь не для того, чтобы сравнивать кроссовки. Я точно знаю, что нам нужно. В клубе есть подробности, которых вы не знаете.

Фанаты разочарованы, потому что хотели Зидана? Мечты – это одно, а реальность – другое. Возможно, нам следует изменить наш лозунг... Мечтать о большем – это хорошо, но сегодня мы должны быть реалистами. Мы больше не хотим так много роскоши, так много блеска. Мы добились больших успехов за последние одиннадцать лет, но каждый год должны спрашивать себя, как мы можем стать лучше", – приводит слова Аль-Хелаифи AS.

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