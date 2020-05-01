ПСЖ охотится на одного из лучших опорников АПЛ – есть две альтернативы

ПСЖ пытается найти игрока, который придаст мощности в центре поля.

Чемпионы Франции нацелились на хавбека Лестера Вилфреда Ндиди, сообщает ESPN.

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Нигериец демонстрирует роскошный уровень игры второй сезон подряд и пользуется большим спросом на рынке. Лестер не настроен отпускать одного из лучших опорников АПЛ, поэтому ПСЖ следует готовиться к серьезным торгам. У парижан есть два альтернативных варианта в случае провала с Ндиди – это Партей из Атлетико и Бакайоко, который принадлежит Челси, но играет за Монако в аренде.

Добавим, что в текущем сезоне АПЛ нигериец провел за Лестер 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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