ПСЖ оформил трансфер звезды Валенсии
22:42 - Читати українською
Испанский полузащитник Карлос Солер официально присоединился к созвездию звезд ПСЖ.
ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о завершении перехода Карлоса Солера из Валенсии.
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Трансфер испанца обошелся в 18 млн евро, сообщает Transfermarkt. Контракт Карлоса рассчитан до 30 июня 2027 года.
Отметим, что Соллер уже сыграл в 3 матчах за Валенсию в этом сезоне, забив 1 гол. В прошлогодней кампании хавбек сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив 12 голов и 5 ассистов.
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