ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о завершении перехода Карлоса Солера из Валенсии.

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Трансфер испанца обошелся в 18 млн евро, сообщает Transfermarkt. Контракт Карлоса рассчитан до 30 июня 2027 года.

Отметим, что Соллер уже сыграл в 3 матчах за Валенсию в этом сезоне, забив 1 гол. В прошлогодней кампании хавбек сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив 12 голов и 5 ассистов.

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