Соглашение с центральным хавбеком сборной Португалии рассчитано до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Сумма трансфера составила 40 млн евро – французский клуб выплатил Порту клаусулу 22-летнего хавбека, предусмотренную контрактом. Витинья стал первым новичком ПСЖ после назначения Луиса Кампоса спортивным директором.

Витинья является вопитанником Порту, а в марте этого года дебютировал за национальную сборную Португалии, проведя за команду Фернанду Сантуша 3 матча. Соответственно, полузащитник теперь стал одним из тех, кто будет играть как с Лионелем Месси, так и с Криштиану Роналду – в клубе и сборной соответственно.

К слову, у новичка ПСЖ есть опыт выступлений в АПЛ. В сезоне 2020/21 португалец на правах аренды поиграл в Вулверхэмптоне – 22 матча, 1 гол, 1 ассист.

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