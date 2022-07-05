ПСЖ официально уволил Почеттино, расчистив дорогу для нового тренера
Парижский клуб наконец-то достиг соглашения с Маурисио Почеттино о завершении сотрудничества.
Об уходе аргентинского специалиста было известно давно, но стороны продолжали торговаться за условия, на которых Почеттино и его штаб покинут Париж. Очевидно, консенсус достигнут.
ПСЖ против своей воли обновил контракт Неймара – бразилец за год прошел путь от суперзвезды до "ненужного"
ПСЖ на своем официальном сайте подтвердил, что завершил сотрудничество с Маурисио Почеттино. Клуб поблагодарил тренера и его штаб за проделанную работу. Напомним, аргентинец возглавил парижан в январе 2021 года и с тех пор собрал с командой полный комплект внутренних трофеев – Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции.
Новым главным тренером ПСЖ станет Кристоф Гальтье. Парижане запланировали презентацию на 14.45.
Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий