Об уходе аргентинского специалиста было известно давно, но стороны продолжали торговаться за условия, на которых Почеттино и его штаб покинут Париж. Очевидно, консенсус достигнут.

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ПСЖ на своем официальном сайте подтвердил, что завершил сотрудничество с Маурисио Почеттино. Клуб поблагодарил тренера и его штаб за проделанную работу. Напомним, аргентинец возглавил парижан в январе 2021 года и с тех пор собрал с командой полный комплект внутренних трофеев – Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции.

Новым главным тренером ПСЖ станет Кристоф Гальтье. Парижане запланировали презентацию на 14.45.

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