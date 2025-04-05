ПСЖ переиграл Анже (1:0) в 28 туре чемпионата Франции. Отчет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Парижане еще в прошлом туре могли оформить свое чемпионство, но, если Марсель сделал подарок, то Монако все испортили. Так что, пришлось праздника ждать еще неделю.

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Луис Энрике сделал ряд замен в стартовом составе, чтобы дать лидерам отдохнуть перед Лигой чемпионов против Астон Виллы. В первом тайме ПСЖ создавал моменты, а все никак не удавалось забить. Анже лишь дважды сумел подступиться к воротам соперника.

На 55 минуте Хвича Кварацхелия классно прошел по левому флангу, навесил на дальнюю штангу, где уже ждал паса Дезире Дуэ. Француз классно выпрыгнул и замкнул передачу грузина. ПСЖ после забитого гола не спешил, но продолжил давить и искать подходить к штрафной площади Анже.



В итоге ПСЖ победил и добыл 13-й титул чемпиона Франции.

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