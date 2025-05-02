Француз получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с Арсеналом (1:0). Сегодня, 2 мая, Усман Дембеле пропустил тренировку с командой.

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Как сообщает пресс-служба ПСЖ, у нападающего диагностировано растяжение мышцы подколенного сухожилия правого бедра. Состояние Дембеле улучшается, и в ближайшие дни Усмана ждет еще одно обследование. Французские СМИ отмечают, что ничего тревожного нет, и есть большая надежда, что он восстановится к матчу с Арсеналом.

Кроме того, Преснель Кимпембе выбыл из состава, поскольку у защитника обнаружили отек плюсневой кости правой стопы.

Напомним, Ответный матч между Арсеналом и ПСЖ состоится в среду, 7 мая, на Парк де Пренс.

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