ПСЖ теперь имеет полноценную свободную "вакансию" для Ильи Забарного в центре защиты.

Фенербахче на своем официальном сайте объявил об окончательном выкупе Милана Шкриняра у парижан. Личный контракт рассчитан на 4 года.

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Инсайдеры раскрывают скромную сумму компенсации – 7 млн евро гарантированными, еще 3 млн ПСЖ может получить бонусами. 2 года назад французский гранд переманил Шкриняра свободным агентом из Интера, однако словак не смог наилучшим образом проявить себя. Зимой центрбек перебрался в Фенербахче на правах аренды и сразу стал ключевым игроком для Жозе Моуринью – 23 матча, 3 гола + 2 ассиста.

Теперь ПСЖ получает свободное место и дополнительные средства для осуществления трансфера Ильи Забарного. Ведущие инсайдеры рапортуют о близкой сделке с Борнмутом по защитнику сборной Украины, который может стоить около 70 млн евро.

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