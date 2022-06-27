Голкипер Альфонс Ареола продолжит выступать за лондонцев. Теперь уже на полноценной основе.

Вест Хэм после сезона аренды выкупил чемпиона мира-2018 в ПСЖ, сообщает официальный сайт "молотков". Клубу пришлось выложить около 13 млн евро.

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Ареола подписал с англичанами контракт на 5 лет, он содержит опцию пролонгации соглашения на один сезон. В прошедшей кампании 29-летний Альфонс наиграл 17 матчей во всех турнирах, 8 из которых отстоял на ноль. Кроме Вест Хэма, ПСЖ ранее отдавал кипера в аренду Лансу, Вильярреалу, Реалу и Фулхэму.

Интересно, что раньше пресса сватала Андрея Лунина в лондонский клуб. Переход зависел от того, сможет ли Вест Хэм оформить полноценный трансфер Ареола.

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