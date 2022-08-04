Полузащитник Лилля Ренату Санчеш продолжит свои выступления в чемпионате Франции, но статус клуба серьезно меняется.

ПСЖ официально подтвердил переход победителя Евро-2016. Личный контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера – 15 млн евро (данные инсайдеров).

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Предыдущие 3 сезона Санчеш отыграл в составе Лилля и становился чемпионом Франции 2020/21. Всего за "догов" 24-летний португалец провел 90 матчей, оформив 6 голов и 10 ассистов. Этим летом за ним также охотился Милан, однако хавбек решил остаться в Лиге 1.

ПСЖ – это вторая попытка Санчеша закрепиться в топ-клубе. 6 лет назад Бавария отдала за воспитанника Бенфики 35 млн евро, но тот полностью провалился в Мюнхене.

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