Защитник сборной Франции Норди Мукиеле снова будет выступать на родине.

ПСЖ закрыл трансфер защитника РБ Лейпциг Норди Мукиелле. Контракт рассчитан до лета 2027 года, сообщает официальный сайт парижан.

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Финансовые детали традиционно не разглашаются. По информации СМИ, Лейпциг получил за игрока 12 млн евро компенсации. Следует заметить, что Мукиеле давно находился в поле зрения парижан. Вернуть универсального защитника во Францию хотел еще Томас Тухель в 2020 году.

Таким образом, 24-летний француз стал третьим новичком ПСЖ. Этим летом клуб уже подписал Витинью из Порту и выкупил Нуну Мендеша из Спортинга. Норди Мукиеле в предыдущем сезоне провел 32 матча в составе РБ Лейпциг, забив 1 гол.

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