ПСЖ на официальном сайте сообщил о трансфере французского голкипера Люка Шевалье. Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на пять лет.

По информации L'Équipe, подписание Шевалье обошлось ПСЖ в 40 миллионов евро. Кроме того, Лилль может получить за своего игрока 15 млн дополнительных бонусов.

В прошлом сезоне Люка Шевалье провел 48 матчей за французский клуб, пропустил 53 гола, 13 поединках отыграл "на ноль". Недавно игрок стал номинантом на награду Льва Яшина, которую вручают лучшему голкиперу года. Ранее сообщалось, что Люка заменит российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, который покинет команду из-за предстоящего трансфера Ильи Забарного.

