ПСЖ на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Ренато Марина. Соглашение подписано до лета 20230 года. Трансфер был осуществлен на правах свободного агента.

ПСЖ продолжает борьбу за Забарного – Луис Энрике хочет видеть украинца в клубе, Борнмут ожидает нового предложения

Марин выступал за Примаверу Ромы. В сезоне 2023/24 он провел за команду 39 матчей, 13 из которых сыграл "на ноль". В прошлом сезоне Ренато 28 раз был в заявке первой команды "джаллоросси", но так и не дебютировал за нее.

Ожидается, что Марин заменит в ПСЖ россиянина Сафонова. Это – главное требование центрального защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного для переезда в Париж.