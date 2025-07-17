ПСЖ официально подписал замену россиянину – клуб выполняет требование Забарного
19:32 - Читати українською
Вратарь Ренато Марин перешел из Ромы в ПСЖ.
ПСЖ на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Ренато Марина. Соглашение подписано до лета 20230 года. Трансфер был осуществлен на правах свободного агента.
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Марин выступал за Примаверу Ромы. В сезоне 2023/24 он провел за команду 39 матчей, 13 из которых сыграл "на ноль". В прошлом сезоне Ренато 28 раз был в заявке первой команды "джаллоросси", но так и не дебютировал за нее.
Ожидается, что Марин заменит в ПСЖ россиянина Сафонова. Это – главное требование центрального защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного для переезда в Париж.
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