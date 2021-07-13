Защитник Митчелл Баккер продолжит свою карьеру в составе леверкузенского Байера.

Леверкузенцы на своем официальном сайте объявили о подписании левого защитника ПСЖ Митчелла Баккера.

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Контракт рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, хотя Transfermarkt сообщает, что за игрока заплатили 7 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Баккер сыграл в 40 матчах за ПСЖ во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 результативные передачи.

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