ПСЖ объявил об уходе Преснеля Кимпембе, который провел в клубе целых 20 лет. Он пришел к парижанам в 2005 году в десятилетнем возрасте, а в 2013 году стал игроком первой команды. Он сыграл за нее 165 матчей, но в 2023 году порвал ахиллово сухожилие.

От этой травмы Кимпембе так и не оправился. У Преснеля оставался год по контракту с ПСЖ, но он решил его разорвать ради игровой практики. Защитник подписал соглашение с Катар Спортс Клаб, который сейчас занимает второе место в чемпионате Катара.

Лучшим матчем Кимпембе в ПСЖ стала игра против Барселоны в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0). В ней защитник "закрыл" Лионеля Месси.