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ПСЖ официально объявит о трансферах Эрреры и Сарабии на следующей неделе

14:33 10 Читати українською
ПСЖ официально объявит о трансферах Эрреры и Сарабии на следующей неделе
Андер Эррера / Reuters

ПСЖ в ближайшее время оформит сразу два трансфера.

В ближайшее время ПСЖ объявит о переходе полузащитника Эррера и Пабло Сарабия, передает L'Equipe.

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Отмечается, что Эррера присоединится к парижанам на правах свободного агента, тогда как за Пабло Сарабию французы выплатят 18 млн евро.

Оба трансфера будут заверены руководством ПСЖ на этой неделе, а объявят о них в начале следующей недели.

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ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Андер Эррера Андер Эррера Пабло Сарабия Пабло Сарабия
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