Корейский полузащитник Ли Кан Ин продолжит свою карьеру в чемпионате Франции.

На своем официальном сайте французский гранд объявил об очередном трансфере. Полузащитник Мальорки Ли Кан Ин стал игроком ПСЖ.

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Ожидается, что испанский клуб получит около 22 миллионов евро за своего футболиста. Парижане подписали контракт с Ли Кан Ином до 2028 года. В прошлом сезоне кореец сыграл за Мальорку в 36 матчах, в которых забил шесть голов и оформил шесть результативных передач.

Напомним, что Ли Кан Ин стал четвертым новичком в составе ПСЖ этим летом. Ранее парижане объявили о подписании Марко Асенсио, Милана Шкриняра и Мануеля Угарте.

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