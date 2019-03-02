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ПСЖ одержал волевую победу над Каном благодаря дублю Мбаппе

20:45 37 Читати українською
ПСЖ одержал волевую победу над Каном благодаря дублю Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Состоялся поединок 27-го тура чемпионата Франции с участием лидера турнира ПСЖ и аутсайдера первенства Кана.

 

Лига 1, 27-тур

Кан – ПСЖ – 1:2

Голы: Нинга, 56 – Мбаппе, 59 (пен.), 87

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Первая половина встречи прошла под полным контролем парижан, но открыть счет так и не удалось.

Во втором тайме именно игроки Кана шокировали действующего чемпиона Франции забитым голом. Сравнять счет помог арбитр матча назначив пенальти в ворота хозяев, который удачно реализовал Мбаппе. Именно 20-летний нападающий в конце встречи принес победу ПСЖ, оформив дубль.

После 27-ми туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Кан остается в зоне вылета на 18-й строчке.

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Теги
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Кан - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Кан Кан
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