ПСЖ одержал волевую победу над Каном благодаря дублю Мбаппе

Состоялся поединок 27-го тура чемпионата Франции с участием лидера турнира ПСЖ и аутсайдера первенства Кана.

Лига 1, 27-тур

Кан – ПСЖ – 1:2

Голы: Нинга, 56 – Мбаппе, 59 (пен.), 87

Кьеза заинтересовал ПСЖ

Первая половина встречи прошла под полным контролем парижан, но открыть счет так и не удалось.

Во втором тайме именно игроки Кана шокировали действующего чемпиона Франции забитым голом. Сравнять счет помог арбитр матча назначив пенальти в ворота хозяев, который удачно реализовал Мбаппе. Именно 20-летний нападающий в конце встречи принес победу ПСЖ, оформив дубль.

После 27-ми туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Кан остается в зоне вылета на 18-й строчке.

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