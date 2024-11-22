Во Франции стартовал 12 тур Лиги 1. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 12 тур

Монако – Брест – 3:2

Голы: Аклиуш, 5, 90+1, игрок № 17 – Сима, 50, Ажорк, 90+6

ПСЖ – Тулуза – 3:0

Гол: Невеш, 35, Беральдо, 85, Витинья, 90+1

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Брест, которому среди следующей недели играть в ЛЧ, потерпел очередное поражение в Лиге 1. "Пираты" проиграли одному из лидеров чемпионата Монако. Команда Руа провалила полностью первый тайм, позволив хозяину легко подходить к своим воротам. Снова Брест, как и в прошлом туре, пропустил три мяча. Оборона команды регулярно допускает ошибки, а последний сухой матч был аж в начале октября.

Луис Энрике встречался с Тулузой, которую тренирует испанец Карлес Мартинес Новель. "Фиолетовые" в первом тайме вообще не мешали ПСЖ контролировать игру. Благодаря этому Невеш открыл счет. После перерыва Тулуза действовала агрессивнее, но немногими моментами не воспользовалась, а вот парижане забили дважды до финального свистка.

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