Франция, 24 тур

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24

Удаление: Пайе, 90+2

Марсель переживает далеко не лучшие времена. Команда в последних десяти матчах одержала лишь одну победу, потерпев шесть поражений. Беспорядки в руководстве заставили Андре Виллаш-Боаша подать в отставку, а фанаты даже штурмовали клубную базу.

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В таких условиях нет даже речи о том, чтобы обыгрывать такого соперника, как ПСЖ. Меньше месяца назад парижане уже побеждали провансальцев в Суперкубке. Сегодня все получилось гораздо проще. Уже на 9-й минуте Мбаппе открыл счет, воспользовавшись пасом Ди Марии. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил Икарди, который спиной направил мяч в ворота после навеса Флоренци.

Во второй половине подопечные Маурисио Почеттино продолжали владеть инициативой, но конвертировать свое преимущество никак не удавалось. Даже выход Неймара не изменил ситуацию. Сам же бразилец потерял классный шанс после передачи Сарабии.

В компенсированное время Пайе получил прямую красную карту за грубый фол против Верратти. Отметим, что это не сопровождалось вспышкой эмоций, как часто бывает в этом дерби. Марсель выглядел слишком обреченным, а ПСЖ победил без сверхусилий и не пустил в отрыв Лилль и Лион.

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