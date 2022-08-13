В субботу, 13 августа, состоялись два матча второго тура чемпионата Франции. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 2 тур

Монако – Ренн – 1:1

Голы: Эмболо, 72 – Лаборд, 59

Нереализованный пенальти: Дисаси, 33 (Монако)

Удаление: Фофана, 15 (Монако)

ПСЖ – Монпелье – 5:2

Голы: Сако, 39 (авт), Неймар, 43 (пен), 51, Мбаппе, 69, Ренату Санчеш, 88 – Хазри, 59, Чато, 90+2

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 23

Монако после вылета из Лиги чемпионов уже на старте игры против Ренна остался в меньшинстве. Фофана получил прямую красную на 15-й минуте за грубый фол в центре поля. Впоследствии монегаски получили право на пенальти после грубой игры Манданда против Эмболо, однако экс-кипер сборной Франции потянул удар Дисаси.

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После перерыва Ренн вышел вперед. Лаборд с нескольких метров протолкнул мяч мимо Нюбеля. Подопечные Клемана таки отыгрались на 72-й минуте – новичок Брель Эмболо удачно запрессинговал вышедшего вместо Манданда молодого Догана и сравнял счет. 1:1 – Ренн набрал первый балл в чемпионате, у Монако 4 очка.

ПСЖ принимал Монпелье – Кристоф Гальтье дебютировал на Парк де Пренс в статусе наставника столичной команды. Неймар, Месси и Мбаппе сформировали атакующее трио – напомним, что только француз попал в топ-30 номинантов на "Золотой мяч-2022". Лучший шанс открыть счет упустил именно Килиан, который не забил пенальти, назначенный за игру рукой. Швейцарец Йонас Омлин выиграл дуэль у нападающего, переведя мяч на угловой.

Был шанс и у Месси, удар которого со штрафного парировал кипер. Несмотря на подвиги вратаря Монпелье, ПСЖ достиг своего незадолго до перерыва. Правда, помогли сами гости. Сначала Сако срезал мяч в свои ворота после сильного прострела/удара Мбаппе, а через несколько минут арбитр назначил второй пенальти за игру рукой. Месси заработал право на 11-метровый, но на этот раз пошел бить Неймар и свой шанс использовал.

После перерыва бразилец оформил дубль. Ней в падении головой протолкнул мяч в сетку после прострела Хакими. Гости сократили отставание усилиями Хазри, который удачно сыграл на добивании. Первый пропущенный гол парижан под руководством Гальтье в официальном матче.

Но последнее слово было за ПСЖ. Мбаппе забил после розыгрыша углового, а Ренату Санчеш забил дебютный гол спустя две минуты после первого выхода на поле. Гости на последних секундах оформили мяч престижа. 5:2 – ПСЖ возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. В трех официальных матчах с Гальтье (с учетом Суперкубка) парижане настреляли оппонентам 14 голов, пропустив только 2.

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