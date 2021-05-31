Вице-чемпион Франции не планирует досрочно расставаться со своим тренером, интерес к которому проявляют мадридский Реал и Тоттенхэм.

Накануне появились слухи, что Почеттино хочет уйти из ПСЖ из-за натянутых отношений с Леонардо – спортивным директором клуба. Но сам бразилец категорически опроверг эту информацию.

"У него контракт с ПСЖ еще на два года. Мы рады, что Маурисио работает у нас и довольны его работой", – цитирует Леонардо AS.

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Заметим, если Реал и Тоттенхэм действительно хотят переманить тренера, то им придется платить компенсацию парижанам. Почеттино возглавил ПСЖ вместо Томаса Тухеля в начале 2021-го. Под руководством 49-летнего аргентинца парижане выиграли Суперкубок и Кубок Франции. В чемпионате столичная команда финишировала второй, а в ЛЧ вылетела от Манчестер Сити в полуфинале.

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