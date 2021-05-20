Кубок Франции 2020/21, финал

Монако – ПСЖ – 0:2

Голы: Икарди, 19, Мбаппе, 81

Финал Кубка Франции Монако – ПСЖ стартовал в 22:15 по Киеву. Маурисио Почеттино мог выиграть свой второй трофей в парижском клубе – ранее аргентинец уже завоевал первый титул в тренерской карьере благодаря победе над Марселем в Суперкубке Франции. Но противостояние с монегасками не предвещало легкой прогулки, поскольку команда Нико Ковача дважды обыграла парижан в текущем сезоне чемпионата Франции (3:2, 2:0). Да и в турнирной таблице Лиги 1 команды за тур до финиша чемпионата разделяют всего 2 очка – ПСЖ и Монако занимают второе и третье места соответственно.

Мбаппе поставил ПСЖ два жестких условия для продления контракта

Парижанам не мог помочь Неймар, который перебрал желтых карточек. Из-за дисквалификации финал пропускал и Кимпембе. Также в заявку ПСЖ не попали травмированные Бернат, Верратти и Курзава. На фоне таких проблем у Нико Ковача был полный порядок – ни одной потери.

Старт игры прошел без острых моментов. Серия стандартов у ворот обеих команд не привела к опасности. Вратари если и вступали в игру, то только на перехват многочисленных навесных подач. Самым памятным эпизодом стал разве чтоы шикарный прорыв Мбаппе через полполя. Довольно спокойную игру оживил Маркиньос – точнее, его ошибка. Капитан ПСЖ потерял мяч на своей половине поля, но Навас опередил Фолланда!

А вот ошибка монегасков буквально через минуту обернулась пропущенным голом. Голкипер Радослав Маецки в собственной штрафной отдал пас на Дисаси, не сумевшего принять мяч. На защитника налетел Килиан Мбаппе, который отобрал круглого и выкатил Икарди на пустые ворота. Аргентинец не промахнулся – 0:1. Ужасная ошибка Монако, который привез гол сам себе.

Такое развитие событий заставило команду Ковача активнее идти вперед, но моментов ув монегасков по-прежнему не было. Если не учитывать двух неточных ударов Головина, хотя и в тех эпизодах Навас все контролировал. В конце концов, до перерыва Монако не сумел серьезно потревожить голкипера парижан. 0:1 после первой половины.

На первых минутах второго тайма Ковач решился освежить атакующую линию, но дивидендов это не приносило. ПСЖ уверенно контролировал ход игры, но в одном из эпизодов едва не пропустил. Мартинш навешивал с правого фланга, но мяч срезался и попал в перекладину! Возможно, спас и Навас, который достал кончиками пальцев. Дьятта из пределов штрафной бил в касание – опять Кейлор. Наконец-то активизировались монегаски минут за 20 до финального свистка.

Но забил ПСЖ. Мбаппе едва не сотворил шедевр. Килиан заметил, что кипер далеко вышел из ворот, однако попал в перекладину. Впрочем, уже через минуту семерка парижан все же записал свою фамилию в протокол. Ди Мария классно отдал на Мбаппе, а тот подсек мяч в сетку. Это был конец.

Маурисио Почеттино выиграл второй трофей как в статусе наставника парижан, так и в карьере менеджера. Кроме того, его команда еще сохраняет шансы на чемпионство Франции – это произойдет в случае победы над Брестом и потери очков Лиллем.

Ювентус выиграл Кубок Италии, одержав тяжёлую победу над Аталантой – гол Малиновского не испортил день рождения Пирло