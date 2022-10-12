Издание Mediapart вышло с расследованием под названием "Невероятная клеветническая машина ПСЖ", в котором утверждалось, что боссы парижского клуба наняли "фабрику троллей" для критики Килиана Мбаппе и СМИ.

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Согласно Mediapart, для этого ПСЖ с 2019 года использовал в социальных сетях поддельные аккаунты. Критика Мбаппе касалась его желания уйти в Реал.

Источник, близкий клубу, опроверг эти обвинения. "Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы троллить собственных игроков? Мы потратили прошлый год на то, чтобы продлить Мбаппе, дав ему крупнейший контракт в мировом спорте, в этом участвовал президент Макрон – и вы думаете, что в то же время мы его троллили?", – цитирует анонимного источника RMC Sport.

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