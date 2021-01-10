ПСЖ обнаружил еще одного игрока с коронавирусом
13:50 - Читати українською
Состав ПСЖ продолжает сокращаться из-за эпидемии COVID-19.
Положительный тест сдал защитник Тильйо Керер, сообщает официальный Twitter клуба.
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Немца сразу изолировали от остальной команды. Керер стал вторым инфицированным игроком ПСЖ за последние несколько дней. Ранее заболел полузащитник Рафинья.
Добавим, что Керер провел 14 матчей в текущем сезоне, результативными действиями не отличался.
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