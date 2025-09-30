Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками, которые поедут в Каталонию на матч с Барселоной во втором раунде Лиги чемпионов.

ПСЖ включил в заявку 20 игроков на противостояние с Барселоной. Украинский защитник Илья Забарный попал в список.

ФИФА подтвердила место проведения Межконтинентального кубка – Забарный узнал, в какой стране состоится турнир

Перед матчем ЛЧ у Луиса Энрике достаточно кадровых проблем. Основная тройка атакующих игроков – Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Усман Дембеле не сыграют из-за травм. Также остается в лазарете Маркиньос. С другой стороны тренер сможет рассчитывать на Витиньо и Жоау Невеша.

Напомним, Барселона будет принимать ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

"Вінець впевненої гри": Забарний змусив аплодувати топові французькі ЗМІ – тільки й розмов, що про Барселону