Тренерский штаб Пари Сен-Жермен определился с перечнем исполнителей, которые смогут выйти против Лилля в поединке за Суперкубок Франции.

Маурисио Почеттино взял на матч 23-х игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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В заявку попали летние новички парижан – защитник Хакими и хавбек Вейналдум. Также нашлось место и для исполнителей из основной обоймы предыдущего сезона: Дракслера, Гуйе, Эрреры, Икарди, Керера, Кимпембе, Курзава и Кейлора Наваса. Зато не попали в заявку чемпион Европы Доннарумма, травмированный экс-капитан Реала Серхио Рамос, а также атакующее трио Ди Мария-Мбаппе-Неймар.

К слову, матч Лилль – ПСЖ состоится в воскресенье, 1 августа, на тель-авивском стадионе Блумфилд.

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