Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками, которые сыграют во втором туре Лиги 1 против Анже против Анже.

Тренерский штаб "сине-красных" включил в заявку на матч против Анже 21 футболиста. Стоит заметить, что в состав ПСЖ возвращается Жоау Невеш, который не принимал участия в первом туре.

Луис Энрике не сможет рассчитывать на Сенни Маюлу. 19-летний полузащитник восстанавливается после травмы. Что касается Ильи Забарного, то украинский защитник попал в заявку. А вот Хвича Кварацхелия не сыграет из-за небольшого дискомфорта.

Напомним, матч ПСЖ – Анже запланирован на пятницу, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

