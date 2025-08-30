Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками, которые отправятся в Тулузу на игру Лиги 1.

Тренерский штаб ПСЖ вызвал на матч против Тулузы в третьем туре Лиги 21 игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Илья Забарный попал в заявку ПСЖ. Также Луис Энрике, наставник парижан, сможет рассчитывать на возвращение в состав Хвичи Кварацхелии, который пропускал из-за небольшого повреждения игру с Анже в прошлом туре.

Вне состава оказались голкипер Джанлуиджи Доннарумма и защитник Преснель Кимпембе. Хотя Сенни Маюлю тренировался с командой, Луис Энрике решил не рисковать и оставил его вне заявки.

Встреча ПСЖ и Тулузы начнется в 22:05 по киевскому времени.

