ПСЖ объявил заявку на матч Лиги 1 – Забарный узнал свою судьбу, Луис Энрике получил мощное усиление
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с игроками, которые отправятся в Тулузу на игру Лиги 1.
Тренерский штаб ПСЖ вызвал на матч против Тулузы в третьем туре Лиги 21 игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Илья Забарный попал в заявку ПСЖ. Также Луис Энрике, наставник парижан, сможет рассчитывать на возвращение в состав Хвичи Кварацхелии, который пропускал из-за небольшого повреждения игру с Анже в прошлом туре.
Вне состава оказались голкипер Джанлуиджи Доннарумма и защитник Преснель Кимпембе. Хотя Сенни Маюлю тренировался с командой, Луис Энрике решил не рисковать и оставил его вне заявки.
Встреча ПСЖ и Тулузы начнется в 22:05 по киевскому времени.
