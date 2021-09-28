Наставник парижан Маурисио Почеттино определился с обоймой исполнителей, которых планирует задействовать в поединке второго тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

23 игрока смогут принять участие во встрече ЛЧ, сообщает пресс-служба ПСЖ. В заявку вернулся хавбек Марко Верратти, который не играл с 29 августа.

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Впрочем, самым ожидаемым стало возвращение в список французского гранда Лионеля Месси. Аргентинский форвард пропускал последних два поединка Лиги 1 из-за травмы колена, от которой уже успел восстановиться. Маурисио Почеттино же накануне заявлял, что не знает, выйдет ли Лионель со старта.

К слову, противостояние ПСЖ и Манчестер Сити состоится уже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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