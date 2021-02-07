Проблемы нападающего ПСЖ Неймара оказались не слишком серьезными.

Бразилец попал в предварительную заявку на матч 24 тура Лиги 1 против Марселя, сообщает официальный Twitter клуба.

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Неймар пропустил вчерашнюю тренировку из-за гастроэнтерита, и Почеттино рисковал потерять звезду. Очевидно, самый дорогой игрок мира оперативно справился со своей проблемой и готов помочь команде.

Напомним, ПСЖ занимает третье место Лиги 1, уступая Лиллю и Лиону. Марсель недавно уволил Виллаш-Боаша и идет девятым.

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